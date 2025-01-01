元旦清涼最高19.1°C　下周小寒若暖　兩周後大寒會凍？

新年伊始，一股清勁的偏東氣流繼續影響本港，今日(1日)氣溫略涼，天文台錄得最高氣溫19.1°C。而本港最暖的元旦日則要數到1956年，當年錄得25.6°C，為1884年有紀錄以來最暖。但要數「史上最凍」，已是130多年前的1888年的元旦日，當日只有6°C。據最新預測，明日(2日)起氣溫開始下降，由最低17°C降至周六(4日)15°C。

根據天文台的最新預測，周末至下周中期受季候風影響早晚清涼，周六(4日)最低溫度只有15°C，下周日是二十四節氣中的「小寒」，氣溫介乎攝氏15至19度。各地民間諺語有云若小寒天氣暖，往後而來的往往是嚴寒，未知兩周後的「大寒」會否轉冷？根據預測，本港下周四及周五(9日及10日)會逐步跌至14°C，未知是否降溫的迹象。

天文台指，一道廣闊雲帶會覆蓋沿岸地區及南海北部，預料一股乾燥的東北季候風會在周五抵達華南沿岸，不過，受季候風持續影響，周末至下周中期日夜溫差頗大。

根據天文台紀錄，本港自1997年後有兩個元旦日曾錄得最低氣溫現「個位數」，分別為2005年的6.4°C及2021年的8.6°C；自1884年有記錄以來，則有11個元旦日的最低氣溫是「個位數」。而自1997年後則有多達10個元旦日最低氣溫達「2字頭」，其中最高溫為1998年的24.9°C。