德國人喜買煙火慶新年　華出口商供不應求

德國煙花銷售季上周六開始，多地民眾為了搶購跨年煙花送舊迎新，不惜凌晨在超市外排隊。令德國人趨之若鶩的煙花大多來自中國湖南瀏陽，有瀏陽煙花出口企業透露，去年德國煙花採購量較以往增加10%至20%，甚至供不應求。

在德國下薩克森州梅彭地區，上月28日凌晨零時已經有顧客在超市外排隊等候購買煙花。超市店員早上來不及上架和更新價格，首輪進店顧客已把煙花一掃而空，有人更一口氣購買1,700歐元（約1.37萬港元）煙花。瀏陽市煙花爆竹總會出口分會會長文光輝稱，瀏陽煙花對外出口主要對象包括歐盟、美國、南亞、南美及俄羅斯等，其中德國是主要消費大國。

文光輝表示，德國對煙花的研發和進口有相對嚴格規範標準，進入德國的瀏陽煙花產品相對更加安全、環保，且有很多的創意產品，因此更受德國國民喜愛。瀏陽兆豐煙花公司總經理許雲香指，德國消費者偏愛小型煙花，如火箭、聖誕煙花、煙花混合包等玩具類煙花。目前，瀏陽的出口煙花爆竹生產企業數量在270家左右，佔全部生產企業50%左右。此外，還有近100家煙花出口經營公司。

德國部分人士呼籲禁放煙花爆竹，除夕期間會出現典型煙花事故，例如手指截肢或眼睛受傷，會增加救援人員工作量。研究顯示，德國每年約8,300人因煙花爆炸導致耳內受損，同時造成環境污染。中國煙花在歐洲煙花進口市場上長期獨占鰲頭，數據顯示歐盟2019年進口10.5萬噸煙花，價值2.64億歐元（約21.3億港元），99%來自中國。