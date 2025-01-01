單日破3宗旅客販毒案檢值近千萬K仔及可卡因　被捕3男明日提堂

海關毒品調查科機場調查課，在透過風險評估及先進設備，早前截獲3名航空旅客，檢獲約16.5公斤懷疑液態可卡因及俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值約940萬港元，並拘捕3名懷疑涉案男子。

該3宗案件均於昨日(12月31日)偵破，首宗案件中，關員在一名從巴西聖保羅經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的外籍男子寄艙行李內，在紅酒樽及化粧品內發現可疑液體，經檢查後懷疑是液態可卡因，共重約4.5公斤，市值約380萬港元。該名被捕男子26歲，報稱送貨員。

第2宗案件中，關員在一名從馬來西亞吉隆坡抵港男子的手提行李內，發現茶葉包裝內有異常的X光影像，經開箱檢查後，揭發約重2公斤的懷疑K仔，市值約92萬港元。被捕男子32歲，報稱技工。

至於第3宗案件，關員在一名由法國巴黎抵港的男子的寄艙行李內，發現多包蛋白粉的X光影像異常，經進一步檢查後，相信內裡有共重約10公斤的懷疑K仔，市值約460萬港元。被捕男子46歲，報稱建築工人。

海關指出，上述3宗案件中，販毒集團分別把毒品偽裝為紅酒、化粧品、茶葉及蛋白粉，企圖以正常行李作掩飾運毒，但仍難逃海關的精準風險管理及高科技儀器，藉此識別高風險旅客，從源頭堵截毒品流入香港。被捕3名男子已被落案控以「販運危險藥物」罪，明日(2日)在西九龍裁判法院提堂。