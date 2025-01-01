酒店房租稅今起再徵收 訂房平台多已標明費用 一間不代收

港府元旦日(1月1日)起恢復徵收3%酒店房租稅。東網發現，多個網上預訂平台願意代酒店徵收費用，或標示相關費用需在入住時另外支付。有旅客透露，訂房時未有留意稅款，只看整體價格揀酒店，另有旅客認為稅款合理，但傾向由訂房平台代收，稱更方便。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，徵收酒店房租稅首日運作暢順，最新幾乎間間訂房平台願意代收稅款，是當局協商下成果。

東網記者今午試用多個網上平台預訂即日酒店房間，大多數平台有顯示稅款的金額，其中Trip.com清楚顯示房價及酒店房租稅的金額，稅款只會以房間原價計算，剔除其他平台提供的優惠。其他平台大多數疑將房租稅納入「城市稅」、「地方稅」或「稅費及其他費用」中。另有一個平台則顯示「地方稅」需於住宿支付，即平台不會代收款項。

有內地旅客表示，不知道港府徵收酒店房租稅一事，而平台亦沒有相關標示，但認為即使沒有標示亦影響輕微，因選擇酒店時會直接比較整體價格，未必留意稅項金額。另一旅客則指，網上平台在訂房時有列明酒店房租稅，認為金額可以接受，又稱一律透過平台收取會較方便，感覺上亦較佳，不會好像要多給錢。

過千億財赤之下，港府重徵3%酒店房租稅，預計每年可增加約11億港元庫房收入。不過，酒店業界曾指，政府以及網上訂房平台仍未傾掂數，當時恐房租稅收到「一鑊泡」。財經事務及庫務局其後指，已向酒店或賓館提供有關恢復徵收酒店房租稅的告示，方便業界向住客闡釋安排，有信心酒店房租稅可以順利推行。酒店業界亦說有訂房平台「轉軚」，願代收稅款。