市監局掛牌督辦　查虛標羊絨含量問題

內媒周二（2024年12月31日）報道，內蒙古自治區鄂爾多斯市部分商店近日被揭銷售虛標羊絨含量服裝後，市場監管總局向浙江省市場監管局及內蒙古自治區市場監管局發出掛牌督辦通知書，查處整治兩地羊絨衫虛標含量問題。

一些批發市場或直播平台近期紛紛出售「物美價廉」山羊絨產品，最終被內媒日前揭發屬商戶從工廠把原本羊絨含量極低羊毛及羊絨混紡針織品，再透過打上100%山羊絨水洗標，偽造檢測報告，以及虛標羊絨含量等手法當成真正羊絨。另外，所謂「浣熊絨」產品，實際上即是羊毛混雜兔毛。由於鄂爾多斯是內地主要羊絨集散地，內媒在當地調查後發現，部分服裝店羊絨衫雖標稱100%山羊絨，但大都是羊絨、羊毛混紡。

事件曝光後，鄂爾多斯市東勝區市場監督管理局周一（2024年12月30日）通報，市、區兩級市場監管部門聯合公安部門全面檢查相關涉事經營主體，針對相關違法企業採取抽樣檢查、扣押等執法措施，同時立案調查涉嫌存在違法行為企業。東勝區市場監督管理局表示，已開展專項整治行動，全面排查轄區內羊絨、羊毛製品經營主體，依法嚴厲查處各類虛標含量和成分、以假充真、以次充好等違法行為。