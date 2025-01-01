內地防範失業風險　維護社會和諧穩定

全國人力資源和社會保障工作會議周一至周二（2024年12月30至31日）在北京召開，會議提到要以維護社會和諧穩定為底線，着力防範行業性、區域性、規模性失業風險及勞動關係群體性矛盾糾紛風險，加強靈活就業及新就業形態勞動者權益保障，清理整治欠薪，加強資金安全管理，切實防範化解人社領域風險。

會議指出，過去一年人社部堅持把穩就業作為保民生、促發展、穩預期的重要基礎，健全促進高質量充分就業工作體系，突出重點群體，政策供給增空間，就業服務促匹配，技能提升促就業，確保就業局勢總體穩定。2025年是進一步全面深化改革關鍵一年，要堅持穩中求進工作總基調，以加強人力資源開發利用為主線，進一步全面深化改革，穩就業、強技能、促增收、防風險，統籌推進各項工作。

會議明確要以構建就業友好型發展方式為牽引，更加突出就業優先導向，實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃，強化就業政策落實，加強重點人群就業支持，加快提升就業服務質效，以大規模開展職業技能培訓為重點，實施職業技能培訓專項行動，確保漸進式延遲法定退休年齡改革穩妥有序實施，紮實推進專業技術人才隊伍建設，優化完善海外引才支持保障機制，加快塑造現代化人力資源。