3區會提振經濟小組一年僅開2次會　被評積極性不足

疫後經濟復甦不似預期，重創各行業。政府去年初在18區區議會設立「提振地區經濟專責工作小組」，不但催谷日夜都繽紛，又資助各區設「打卡」點谷氣氛，然而部分「打卡」點卻被外界嘲笑。據悉，政府擬把專責工作小組延任一年，但翻查資料，共11個區議會去年只舉行3次會議或以下，灣仔區、西貢區及葵青區的工作小組更僅召開2次會議，有區議員解釋部分活動未有羅列在議程上，但有立法會議員認為開會次數疏落或反映區議會積極性不足，進度令人失望。

去年「18區日夜都繽紛」舉行逾40次活動，而民政事務總署亦向各區額外撥款100萬港元予各區設「打卡」點。但當中不乏甩轆情況，最經典的是花費50萬港元的東九文化中心LED玫瑰花海，最初使用白色被嘲似「靈堂」，及後緊急補鑊變為彩色花海。

實際上，行政會議召集人劉淑儀曾指部分「打卡點」展出的藝術裝置成本不菲、成品效果差、東施效顰、不倫不類，甚至鬧出連串笑話；議員江玉歡亦曾認為單靠「打卡唔能夠令香港發達」，更重要的是如何與周邊商戶產生協同效應。

踏入新一會期，多個區議會將陸續討論專責工作小組延任的事宜，然而當中灣仔區議會提振地區經濟專責工作小組，去年只在2月和4月召開2次會議，分別討論了「籌辦推動地區經濟發展活動」及「『流行正』籌備工作」。小組成員林偉江解釋，只有「大型活動」會被寫進議程，過去亦有舉行亮燈活動及其他文件上未有羅列的活動，未來會舉辦「味遊香港」美食活動。

他又指部分活動未必以工作小組名義舉辦。被問到以其他名義亦能舉行活動，是否代表小組不必要，他說一般區議會會議只會邀請政府部門和公營機構，但工作小組會邀請商會及僱主代表出席，認為工作小組有必要。

西貢區議會提振地區經濟專責工作小組去年只在4月和10月召開2次會議，討論了「西貢天后寶誕廟會」、萬聖節前夕活動「We “Wa!” 西貢」，以及使用壁畫「西貢街坊百貓圖」作商品包裝，專責工作小組同樣被建議延任一年。小組成員陳志豪認為該小組發揮的作用不只體現在開會次數，除了召開會議外，工作小組亦會和民政事務專員有來往。他又認為過去2次活動的居民反應不錯，說有多一個工作小組是「有好過冇」，能提供平台讓區議員討論、有正面作用。

去年同樣僅召開兩次會議還有葵青區議會提振地區經濟專責工作小組，分別在2月及10月召開的會議，討論了「葵青節慶藝墟夜繽紛」及暫名為「喜迎2025-共建美好葵青音樂會」的活動。該區議會的議程中暫未見有延長工作小組任期。是否代表任期不會延長？工作小組主席未回覆《東網》查詢；副主席梁嘉銘則指接獲查詢時稱進行「日夜都繽紛」活動，需時回覆。

立法會議員狄志遠認為開會次數疏落或反映區議會積極性不足，工作進度令人失望。他指區議會應比更高層級機構了解地區民情，亦更容易統籌地區部門舉行活動。他指區議會本身也有一定資源舉辦活動，例如早前夜市攤檔之類的活動容易辦，亦能帶來相當經濟效益。

另一議員江玉歡認為一般工作組需時2、3年才能看見成效，認為首年開會次數較少屬可接受。她又指不是每個月開會便代表工作組有用，認為工作重點應在於配合各區特色，不能硬來，同時要了解商戶及居民意願。