小組成員「中途離場」僅做3個多月　有區議員「零」出席

部分區議會提振地區經濟專責工作小組開會次數少之外，查閱成員的出席率，發現「中途離場」的區議員中，任期最短的只有3個多月，亦有多名區議員出席會議次數較少，有西貢區議員更是「零」出席，但缺席會議獲得區議會同意，且被納入建議的延任名單當中。

黃大仙區議會提振地區經濟專責工作小組去年共召開5次會議，建議延任名單有18人，較去年少1人，發現是區議員黎榮浩不再擔任小組成員。他解釋，過往有參與區議會的全部委員會和工作小組，不再留任屬「私人理由」，希望調節工作量。

屯門區議員崔景恒最早「離場」、即3月中便不再擔任工作小組成員，同區另一區議員陳文偉則在去年10月初「退組」。油尖旺區議員歐楚筠、鄧銘心則在去年7月先後退組。觀塘區議員譚肇卓、張姚彬則先後在去年5月初及11月底退組。荃灣區議員鄭捷彬亦於去年7月底退組，而沙田區議員龐愛蘭、羅伊琳亦分別於去年4月中和6月中退出，同區區議員郭宣彤在5次會議中，有1次未獲同意下缺席。

西貢區相關工作小組僅開了兩次會議，區議員邱少雄兩次會議均缺席，但獲區議會同意，而他亦在建議延任名單之內，而同區區議員温啟明則有一次獲同意缺席。同樣只召開2次會議的葵青區及灣仔區，葵青區議員林翠玲、徐曉杰及郭芙蓉及灣仔區議員李碧儀均在區議會同意下各缺席1次。

元朗區議員郭永昌和鄧鎔耀在3次會議中均有1次未獲同意下缺席；離島區議員何紹基在5次會議中有1次未獲同意下缺席。另一區議員黃文漢同樣有1次未獲同意下缺席，另外2次獲同意，即只出席了2次會議。