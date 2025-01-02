東方日報A1：撞的士炒壆飛起　元旦炮彈車3死

踏入2025年本港便發生嚴重車禍釀3死4傷！大除夕與友人外出慶祝的90後巴籍男子，元旦日凌晨盡興後駕私家車搭載4名同鄉好友，途經西九龍公路近奧海城對開，遭懷疑突然切線載客的士撼撞，繼而如「炮彈飛車」般撼擦右邊石壆，並反彈至左邊連撞另一輛的士及3輛停在路肩的車輛後橫亘路中。私家車巴籍司機當場死亡，兩乘客送院不治，另兩人分別昏迷及清醒，肇事的士一對情侶乘客同告受傷。有「車Cam」片段顯示，涉事私家車車速頗快，有目擊者更估計時速高逾150公里。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕六旬的哥，涉事車輛則被拖走檢驗。

昨日凌晨1時許，5名分屬朋友的巴基斯坦籍男子（21至34歲），駕乘一輛深色私家車沿西九龍公路快線往西區海底隧道方向行駛，當駛至近大角咀奧海城對開，適時一輛載客的士由中線切入快線時撞向私家車。私家車隨即失控，猛撼擦撞右邊路中分隔石壆，並反彈至左邊先後撞向中線另一輛的士、以及停於路肩擬進行道路工程的3輛私家車後，深色私家車最後反彈回右邊橫亘快線，有途經駕駛人士赫見發生意外，慌忙協助報案。

其中一段「車Cam」片段顯示，可見事發時3輛私家車停在路肩，涉事的深色私家車則沿快線疾馳而至，至事發位置時，私家車右邊車身擦撞路中分隔石壆，冒出火花揚起滾滾灰塵，繼而如「炮彈飛車」般凌空飛起。另一段「車Cam」片段則顯示深色私家車沿快線駛至，一輛的士懷疑突然由中線切入快線，兩車猛烈撼撞後，私家車隨即撞向石壆並反彈至左邊連撞多部車輛。另有目擊者表示，當時正駕駛電單車沿路行駛，形容事發前深色私家車高速在其身邊掠過，估計時速高達150至160公里，惟相隔約10秒後，便赫見私家車在前方撞壆翻滾出事。

救援人員接報趕至，發現深色私家車30歲司機，以及3名分別21歲、33歲及34歲男乘客身體多處嚴重受傷，其中司機被救出車外，經檢驗後證實當場死亡，3名乘客昏迷由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救，當中33歲及34歲男乘客，先後於凌晨2時39分及2時47分被證實傷重不治；21歲男乘客經治理後情況穩定。深色私家車另一名25歲男乘客背部受傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院救治。

涉事的士上屬情侶關係的姓劉（23歲）男乘客及同姓19歲女乘客，他們俱四肢輕傷，經敷治包紮後，由救護車送往廣華醫院，經治理後已經出院。警員圍封意外現場，黑色私家車嚴重毀爛，引擎甩脫飛墮路中，汽車零件碎片及一輛嬰兒車等雜物散落一地。兩輛的士則首尾相碰，車頭對着路邊石壆；一輛捱撞的白色私家車車尾則嚴重毀爛。事後，有死者的兩名同鄉親友趕至現場了解，在驚悉噩耗後俱神情哀傷且掩面飲泣。

執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕涉事的姓林（65歲）的士男司機，並把他帶走作進一步調查。而有人受訪時聲稱，「我畀人撞，自己就注意安全，靠邊唔畀佢再撞」。

受事故的影響，涉事路段往西隧方向、近港鐵奧運站凌晨期間全線封閉，多輛汽車及巴士滯留達兩小時。至凌晨4時許，該些車輛始被安排掉頭離去。

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