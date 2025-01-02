西九龍公路3死車禍家屬認屍　新婚男與妻天人永隔

元旦日凌晨時分西九龍公路發生奪命交通意外，釀成3名南亞裔男子死亡，包括30歲司機Ali、34歲乘客Faisal及33歲乘客Nadeem。各死者家屬今晨(2日)在互助組織及數名傷者家屬陪同下，到達葵涌公眾殮房進行認屍手續，部分女眷在殮房外等候，情緒明顯仍未平復，需互相依靠擁抱。

據了解，33歲死者Nadeem於英國倫敦任職的士司機，於去年12月29日與妻子新婚，特意回港進行註冊儀式及擺酒，意外前正正是與親友慶祝食飯後，坐上涉事私家車返回寓所，未料飛來橫禍，遺下結婚3天的妻子。其胞弟指目前正安排兄長遺體帶返英國安葬，惟大嫂的去向仍有待計劃。

此外，其中一名24歲傷者的妻子亦到場陪同死者家屬，據透露，該名傷者下半身失去知覺，部分內臟嚴重受傷，目前正留醫深切治療部，惟其妻子早前剛誕下早產兒，對丈夫突遇意外大感無助。

少數族裔代表亦有到達殮房，對多名同鄉在意外中逝世感傷心，透露其餘兩名傷者目前均留醫深切治療部，其中一人癱瘓在床，另一人下半身亦重創，希望兩名傷者能夠康復。他又指，涉事司機「揸車」維生，有多年駕駛經驗，惟連同今次意外，一年內已有25名同鄉在涉及的士之交通意外中離世或重傷，呼籲政府解決的士司機高齡化問題。