老婦迎124歲生日　動作麻利身板硬朗

四川省南充市南部縣花罐鎮柴氏祠村一名老婦被稱為邱柴氏太婆，周三（1日）迎來124歲生日。她出生於1901年，即光緒27年，歷經一個多世紀的風雨，是目前南充市最長壽的人，儘管眼睛和耳朵不再靈敏，但仍然身板硬朗，聲音洪亮。

邱柴氏太婆目前與60歲孫女邱桃生活在柴氏祠村一幢3層高小樓內。問及對長壽的想法，邱柴氏太婆笑言「閻王爺都把我搞忘了」，又坦言平時最愛粗茶淡飯拌豬油，年輕時每晚都要吃一大碗油拌麵，放入一塊乒乓球大小的豬油，後來因患眼疾和耳疾，才遵從醫囑盡量少吃動物脂肪。她現在一日三餐規律，每晚8時許睡覺，能自己梳頭、燒火和餵鵝，動作麻利且不手抖，一餐能吃一大碗菜稀飯，飯後還會在院子或公路散步。

邱柴氏太婆的人生故事也堪稱一部傳奇，幼時捱過清朝飢荒，集體生產時期勇挑重擔，中年喪夫後獨力撫養4名孩子，老年又接連喪子。儘管飽經磨難，但她依然能在短時間內放下悲痛，笑迎新生活。生日當天，精神矍鑠的邱柴氏太婆穿新衣，由膝下兒孫在四合院齊齊跪下祝她福如東海，並送上禮物。村民亦自發赴宴，共祝其健康長壽。