與同為輕度智障女兒無套性交　智障漢強姦罪成判囚7年半

輕度智障六旬漢涉嫌在屯門住所，強行與同住、同為輕度智障的22歲女兒無套性交。他早前承認一項強姦罪，今（1月2日）在高等法院判刑。法官引述報告指，事主因事件而感無助又痛苦，被告雖為輕度智障，但應能分辨對錯。法官形容事主可憐，批評被告利用女兒輕度智障而犯案，違反誠信，悔意亦流於表面，判他入獄7年半。

現年62歲匿名男被告以英文字母「L.C.K.」作代號。他於2001年開始，依靠綜援為生。在本案中，他承認於2022年7月，在屯門某單位強姦X。法官判刑時指，本案有多項加刑因素，包括事主患輕度智障，不懂表達自己，被告作為事主的親生父親，被告應保護事主，結果他卻違反誠信，利用其輕度智障，而無套強姦她。報告顯示，事主感到無助、擔心和痛苦，常常回憶起事件，睡眠有困難。不過，事件揭發、被告被捕後，事主感到釋懷及安全。事主表明不願再跟被告同住，憂慮被告會埋怨她。

針對被告的報告則顯示，被告智商63，屬輕度智障，曾入住青山，雖然相信他能分辨對錯，能夠自理，但對於他是否知道其作為的後果，則存有疑問。法官認為，被告的悔意流於表面，相信事主的心理恐懼會持續影響她。辯方指，被告是受酒精影響犯案，法官不接納這是減刑因素，也不會因為被告患輕度智障而減刑。法庭以監禁12年為量刑起點，減除認罪3份一刑期，同時因事主毋須作供，而額外減刑半年，總刑期7年半。

同意案情指，事主患輕度智障，案發時22歲。2005年被告跟妻子離婚，之後被告與事主同住案發單位，前妻搬離。2022年7月5日，事主致電被告前妻，說被告曾摸自己陰部、臀部和胸部，被告前妻遂報案求助。事主在錄影會面下指，案發當晚躺在地蓆上時，全裸的被告走近，要求她脫下衣服。她拒絕，惟被告強行脫去衣物，先親吻她的胸部，再擘開她的大腿，在沒使用避孕套的情況下強姦她。事主試圖推開被告，但不成功。整個過程歷時5至30分鐘。被告警誡下否認犯案。

案件編號：HCCC 248/2023