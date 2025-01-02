台北地院今午6時　庭審柯文哲保釋申請

台灣高等法院周三（1月1日）撤銷涉及京華城、政治獻金案的台北市前市長柯文哲保釋決定，發回台北地方法院更審。台北地院表示，排定周四（1月2日）下午6時第3度召開羈押庭審理。民眾黨立法機關黨團召集人黃國昌表示，將設立司法工作小組聲援柯文哲，防止司法程序受干擾。

台北地院表示，庭審將由審判長、受命法官及陪席法官3人同時開3庭處理，法院已向柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京及前台北市長辦公室主任李文宗等人發出開庭通知書，各人需於今日上午11點到法院報到，等候開庭。

北檢上周四（12月26日）以收賄、圖利等罪名，起訴柯文哲等11人，提議對柯文哲判監28年半。北院其後裁定柯文哲3,000萬（新台幣，下同，約723萬港元）交保，並限制出境；但地檢署不服提出抗告獲接納，北院周日（12月29日）裁定柯文哲保釋金提高到7,000萬元（約1,655萬港元），並要戴電子腳鐐。柯文哲翌日（12月30日）完成保釋手續後返家。北檢不服北院就柯文哲等人交保裁定，再度提起抗告。台灣高等法院周三（1月1日）撤銷原裁定，發回北院更裁。