宋濤提新一年落實解決台灣問題方略　強調兩岸不可分割

國台辦主任宋濤周四（2日）發表對台工作展望稱，新一年將深入貫徹落實新時代解決台灣問題的總體方略，在堅持「一個中國」原則和九二共識基礎上，廣泛團結台灣同胞，共同推動兩岸關係向前發展、祖國統一進程。他強調，2025年迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年，歷史昭示兩岸是不可分割的命運共同體。

宋濤以「同心同向 奮楫篤行」在兩岸關係雜誌發表文章。內容指出，過去一年大陸致力擴大兩岸交流，促進兩岸同胞走近走親，舉辦一系列兩岸交流活動，減免「首來族」參觀旅遊景區門票費用等，並持續推動全面恢復兩岸「三通」和各領域交流合作。這一年也全面落實關於支援福建建設兩岸融合發展示範區的意見，促進閩台融合發展取得積極成效。

新的一年，大陸將為兩岸青年互學互鑑、交流交心搭建更多平台、創造更多條件，讓兩岸青年成為共同打拚的好朋友、好夥伴，並堅決捍衞國家主權和領土完整，堅決打擊「台獨」分裂和外來干涉，堅定支持台灣愛國統一力量，維護中華民族共同家園安寧繁榮。文中表示，兩岸同胞要和衷共濟，堅守民族大義，擔當歷史責任，攜手為實現民族偉大復興和祖國完全統一而不懈奮鬥。