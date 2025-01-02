元旦鐵路發送旅客1150萬人次　去年發送40.8億人

國家鐵路集團有限公司表示，周三（1日）全國鐵路預計發送旅客1,150萬人次，計劃安排旅客列車10,427列，其中加開342列。而據該集團工作會議獲悉，2024年鐵路發送旅客40.8億人，同比增長10.8%。

周三鐵路客流主要以近郊旅遊和探親為主。國鐵南寧局開行動車組列車536列，重聯南寧東至深圳方向部分動車組列車，滿足旅客粵桂短途遊出行需求。國鐵哈爾濱局在漠河、伊春、亞布力等方向增開冰雪主題旅遊專列。山東濟南西站、青島北站等客流較大的火車站專門設立團體票客戶接待室，提供一站式出票服務，縮短團體票出票等候時間。公路流量逐步上升，整體平穩有序。民航方面，全國預計保障飛行航班16,535班，預計運送旅客177萬人次。民航出港客座率較高的機場主要有哈爾濱、上海浦東、北京大興等機場。

2024年國鐵集團優化高鐵列車開行結構，增加主要城市間列車開行數量，擴大復興號智能型動車組開行範圍，首次投用復興號高鐵動臥，全國鐵路單日旅客發送量創歷史新高、達2144.8萬人，春運、暑運和假日旅客發送量多次刷新歷史紀錄。部分旅遊列車市場經營權實行公開招商，實施增開銀發旅遊列車促進服務消費行動，全年開行旅遊列車1,860列，同比增長20%。