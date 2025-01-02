HKIIT團隊研頸椎姿勢監測App　助低頭族改善肩頸痠痛問題

都市人「機不離手」已成習慣，低頭使用手機的姿勢不當對肩頸造成負荷，容易衍生肩頸痠痛，輕則有「烏龜頸」、「寒背」等影響體態，嚴重的可引致頸椎炎，治療「手尾長」。香港資訊科技學院(HKIIT)開發一個名為「iPosture」的手機應用程式(App)，應用人工智能(AI)及空間音頻(Spatial Audio)等科技，用家在用手機時戴上藍牙耳機，系統就可以透過耳機內置的頭部運動追蹤功能，實時監測用家頭頸錯誤的姿勢和角度，並即時提醒和糾正，「iPosture」亦內設小遊戲，利用環迴立體聲讓用家循小貓叫聲活動頭部，輕鬆地伸展肩頸，更獲物理治療師大讚簡單易用，可寓治療於娛樂。

「iPosture」的「誕生」源自開發團隊隊長全栢謙的壞習慣，他指以前最愛「攤」在梳化和床滑手機、看電視或看書，一坐便坐上數小時動也不動，不當的姿勢無形中增加腰椎的壓力，久而久之肩頸開始出現狀況，初時僅感肌肉繃緊，後來出現「瞓捩頸」般的肩頸僵硬及疼痛，情況愈見嚴重，甚至一度連舉頭喝水等簡單日常動作也感痛楚，要貼上鎮痛貼才可紓緩不適。全栢謙意識到痛症根源是坐姿不當後，亦發現身邊不少朋友都受肩頸膊痛的都市病困擾，故運用所學開發一個提供實時監測和改善「低頭族」不良頭頸姿勢的手機應用程式。

團隊成員葉卓榮指，「iPosture」用家毋須添置或穿戴額外的坐姿調整和追蹤感應器，只需戴上指定作業系統的無線藍牙耳機，系統便會利用耳機內建的頭部追蹤功能，實時監測用家的頭頸移動幅度，另外「iPosture」支援「背景執行」功能，不會影響用家同步使用手機通電話、聽音樂、上網課等操作，變相不影響日常工作之餘，更可實時監測用家在日常用手機時無意識的頭頸活動。

另外，系統透過AI分析「低頭」及「抬頭」的幅度和頻率，當發現長時間頭頸姿勢欠佳，系統會在應用程式的「動態通知」欄彈出「哭臉」圖案，並以文字和語音提醒要適時休息和拉筋放鬆，緩解肩頸壓力。如姿勢正確，「iPosture」則會送上一個「笑臉」圖案以作鼓勵。當完成監測後，系統會自動生成健康報告，詳細羅列用家在監測時段的後仰、前俯及姿勢正確的時長、頻率及和趨勢，並妥善記錄，供用家參考和改善。

有16年臨床工作經驗的註冊物理治療師Vic在試用「iPosture」後認為系統簡單易用，即使學童和長者皆很易上手，取得的數據具參考價值，可輔助物理治療師的診斷和治療工作。而團隊下一步計劃在健康報告中加入改善頭頸姿勢的建議，如維持水平視覺，建議伸展拉筋動作等，使報告更全面。