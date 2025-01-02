消委會《選擇》月刊今起網上免費睇　小量紙本每月14商場派發

踏入新一年加風四起之下，或許更需要精明消費。消費者委員會由今日起(2日)全面免費開放網上版《選擇》月刊。市民登上消委會網站，便可瀏覽免費閱覽及下載自2001年12月起的所有文章，而由本月15日出版的《選擇》月刊起，市民每月均可於出版日中午登上網站免費瀏覽及下載最新一期的內容。該會又在14個商場派發印刷版月刊等，便利不同社群。

消委會表示，《選擇》第302期月刊或以後的所有文章，包括測試報告、市場速報、投訴實錄、健康錦囊，及環保資訊等，而原先要收費的文章，均全面免費開放閱覽。網站同時亦加入教學影片，示範網上閱覽或下載文章的步驟。而由本月15日出版、第579期《選擇》月刊開始，消委會每月均會於出版日，即新聞發布會當日的中午12時，上載最新一期的內容，供市民免費閱讀。

為顧及不同社群的需要，消委會未來仍會印刷限量紙本月刊，以贈閱形式發送到長者中心、社區組織及公共圖書館等。該會亦會在月刊出版日下午，在領展14個商場免費派發，每個商場將派450本書。

消委會主席陳錦榮表示，面對瞬息萬變的消費環境，《選擇》月刊全城免費睇能令更多人即時獲取可靠、全面的消費資訊，協助廣大消費者做出精明的消費選擇，亦迎合大眾搜尋資料及閱讀模式的轉變，同時支持環保。