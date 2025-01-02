考評局1.11辦開放日　今年移師紅磡辦事處及考試中心舉行

一年一度的考評局開放日，將於下周六(11日)舉行，今年開放日將移師至考評局紅磡辦事處及考試中心舉行。開放日分為上、下午兩節，每節均設兩場講座，包括閱卷與評級講座及海外升學講座。考評局今日(2日)表示，是次邀請到英國、奧地利、法國等多間海外教育機構與領事館，設置展覽攤位及主講升學講座，分享透過香港中學文憑試(DSE)成績申請到海外升學的資訊。

此外，參加者可以體驗網上評卷系統，了解DSE從擬題、考試、答卷處理、閱卷與評級，以至發放成績等各階段的工作和保密措施。紅磡辦事處及考試中心內亦設有資訊中心，透過互動平台提供DSE資歷認可、國際及專業考試以及全港性系統評估等多媒體資訊。開放日當天亦設有有獎攤位遊戲，參加者可贏限量版考評局紀念品和精美文儀用品等禮品，以及DSE《試題專輯》。

此外，今年DSE核心科目網上資訊講座將於1月18日舉行，將由中國語文、英國語文、數學及公民與社會發展科的評核發展經理主講，解釋科目的評核要求及應試須知。