去年11月零售總銷貨錄317億元　按年跌7.3%差過預期

零售業寒冬未過，銷售表現連挫9個月，政府統計處今日(2日)公布最新的零售業銷貨額數字，顯示去年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為317億港元，較前年同月下跌7.3%；去年首11個月合計的總銷貨價值亦按年下跌7.1%。政府解釋是受到消費模式轉變及港元匯率偏高的影響。

在去年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為29億港元，較前年同月下跌7%。去年10月的零售業網上銷售價值的修訂估計較前年同月上升8.4%。與前年同期比較，去年首11個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌1.2%。

扣除其間價格變動後，去年11月的零售業總銷貨數量的臨時估計較前年同月下跌8.3%。去年10月的零售業總銷貨數量的修訂估計較前年同月下跌4.8%。與前年同期比較，去年首11個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌8.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年11月與前年11月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌5.4%。其次為電器及其他未分類耐用消費品，銷貨價值下跌18%；服裝下跌7.5%；百貨公司貨品下跌12.3%；藥物及化妝品下跌2.9%；汽車及汽車零件下跌34.4%；燃料下跌9.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌1.7%；傢具及固定裝置下跌20.5%；書報、文具及禮品下跌6.5%；中藥下跌19.3%；以及眼鏡店下跌11.8%。

另一方面，去年11月與前年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升3.5%。其次為其他未分類消費品銷貨價值上升1.4%；以及食品、酒類飲品及煙草上升0.4%。截至去年11月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升1.7%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升1.4%。

展望未來，政府指出旅客和市民消費模式轉變會繼續影響零售業的表現。然而，國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，包括自去12月起恢復及擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排，加上特區政府各項提振本地市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動旅客和市民在本地市場的消費。