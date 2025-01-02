玩具文具及嬰兒用品展下周開鑼　吸逾2500展商參與

家長福音！一年一度的香港玩具展、嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展，將於下周一至四(6日至9日)連續4天假會議展覽中心舉行，為今年首個商貿展覽。貿發局今日(2日)表示，今屆三個展覽以「全新玩意 與眾同樂」為題，展示各類創新玩具及產品，吸引34個國家及地區、逾2,500家參展商，其中嬰兒用品展參展商創新高，有660間。

貿發局副總裁張淑芬指，是次的「益智玩具及遊戲」與「電子及遙控玩具」展區面積亦有所增加，帶來更多展商及產品。她又指，ESG發展趨勢近年不客忽視，而今年展商亦引入更多環保產品，其中玩具展及文具展中，有300間展商推出有加入「綠葉標誌」的推廣環保類產品，較去年多7成。

張淑芬續稱，今年對會展業充滿期盼，預料由私人機構及當局舉辦的大型會議及展覽將有近百場。她又引述去年調查指，每個來港的「會展旅客」平均花近9千多港元，而今次三展共有逾200團海外買家團，近5萬個體買家中亦有6成為海外客，有望帶動經濟。

另外，貿發局玩具諮詢委員會主席陳允誠補充指，近年玩具產品趨向數碼化，玩具商將智能及電子系統引入玩具。而教育、環保類產品亦廣受歡迎。同時，玩具亦非小朋友專利，例如各類模型、首辦模型，以及適合長者使用的樂齡產品亦不斷出現。

有本地參展商就推出一款太空站模型，讓小朋友在過程中認識太空及太空人工作。公司代表陳先生指，以往公司亦曾在香港參加玩具展，不過近年就主要在海外參展。今次重回香港，希望可以吸引不同客群。他又坦言，玩具業整體環境如其他行業一樣不太樂觀，期望今次展覽生意額可較上次增加兩成。