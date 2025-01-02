六合彩新年金多寶頭獎高達1億元　市民稱中獎「兌美金」自保

新一年發達好機會！新年六合彩金多寶今晚(2日)攪珠，一注獨中即可獲一億港元！《東網》記者今午到開出最多頭獎的中環士丹利街投注站視察，人龍由三樓投注站排到出街角，近百人到場一碰運氣。有人就表示志在參與，直言「邊有咁易中」，若中獎就「做吓慈善」、「去吓旅行」。亦有人擔心政局不穩，聯繫匯率或取消，若中獎就「兌美金」。

黃小姐表示，自己原本來附近美甲，見到人龍後才得知金多寶高達一億元，用了40港元左右下注。若果中獎，她就打算「儲起佢」，再花點錢在興趣之上。她又提到，近期有傳聯繫匯率或會取消，若中獎就打算將大部分兌為美元儲起或投資，再花點錢旅遊。

余先生在附近上班，留意到今次金多寶高達一億，故到場買了數百港元碰碰運。他直言，「邊有咁易中吖，諗住報吓名㗎咋」，未有想過中獎怎花。

翻查資料，馬會十大幸運投注處頭3位是中環士丹利街、屯門市廣場及荃灣青山道，分別中頭獎次數有47次、44次及41次。市民關心的「幸運號碼」，在過去舉行的11次新年金多寶，連特別號碼計算，當中「8」、「32」及「46」一共攪出過4次，成為最多次中獎的號碼；「32」及「46」號更是新年金多寶2024的中獎號碼；而「25」、「35」、「36」及「39」號亦分別被攪出過3次。