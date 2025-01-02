衡陽市滑翔傘墜落　女大學生遊客與教練身亡

湖南省衡陽市南岳區周三（1日）發生一宗滑翔傘墜落事故。內媒周四（2日）從當地官方渠道獲悉，該事故造成2人死亡，死者分別是一名乘坐滑翔傘的女大學生遊客和教練。初步調查事故因機械故障導致，事故處置和善後工作正在進行中。

周三晚網傳消息稱，兩人在衡陽乘坐滑翔傘時，墜落到南岳區南岳鎮一村落，兩人凶多吉少。周四上午，有網民表示，其朋友在衡山風景區附近工作，當晚跟他講述了滑翔傘事故的消息。內媒其後聯絡衡山風景區，工作人員稱該滑翔傘項目並非景區項目，事發地也不在景區內，事件具體情況不清楚。記者在某消費聚合平台搜索發現，南岳鎮境內有兩家滑翔傘基地。其中一家基地對外預約電話接線人員稱「不做了」，並拒絕透露事故相關情況；另一家基地對外電話則一直無人接聽。

周四上午，當地警方則表示，事發時已經出警，並已經聯絡家屬。南岳區文旅廣電體育局工作人員確認，滑翔傘事故造成2人死亡，自事故發生後，該局已介入調查，具體情況以宣傳部門通報為準。南岳區一名官方人士透露，事發地在衡山景區外的村落，非景區內。經了解，該滑翔傘項目是公司項目。涉事兩人分別一男一女，男子是衡陽當地人，具有相關滑翔傘資質；女子為外地人。此前雙方簽訂了安全責任協議，也購買了保險。事發後，兩人被送醫搶救不治。