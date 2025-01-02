大絹斑蝶創最長飛行紀錄壯舉　從日本飛逾3000公里跨海抵港

香港出現飛越千山萬水的蝴蝶！香港大學蝴蝶研究團隊發現，有香港罕見的大絹斑蝶 (Parantica sita)遷徙逾3,000公里由日本抵港，創最長飛行紀錄。港大生物科學學院博士後研究員凌悅丰上月21日在淺水灣進行蝴蝶研究時，發現一隻大絹斑蝶翅膀上貼有一枚印有日文和「8月18日」字樣的標籤，顯示該大絹斑蝶4個月前曾在日本福島被標放。

港大研究團隊透過其他斑蝶標放組織，聯繫到標放該隻大絹斑蝶的日本蝴蝶標放人員清水正良與瀧澤宏樹，確認牠最少生存了124天，飛越超過3,000公里。這是有紀錄以來，大絹斑蝶第三次由日本飛抵香港，亦是全球大絹斑蝶已知的最長移動距離，打破了2011年另一隻大絹斑蝶歷時82天飛越2,423公里的紀錄。

清水正良和瀧澤宏樹表示，去年8月18日在福島縣Grandeco滑雪場捕捉大絹斑蝶作生態記錄及研究，並逐一在蝴蝶翅膀上加上標籤，6天內共標放多達481隻有長距離遷徙習性的大絹斑蝶，收集牠們遷徙的飛行距離、移動方向及生存時間等數據。

港大生物科學學院教授Timothy Bonebrake認為，這是難以置信的壯舉，尤其蝴蝶體型細小竟能歷時超過100天並飛逾3,000公里，展現出昆蟲驚人的生理本能，又指這項發現凸顯斑蝶遷徙的奧妙。

港大提到凌悅丰在記錄該隻大絹斑蝶的資料後，已將其放歸野外。至於香港究竟是大絹斑蝶的遷徙目的地，還是僅作為中途站，目前仍是一個謎。研究團隊希望公眾能參與解開斑蝶遷徙的謎團，呼籲市民如發現翅膀上貼有標籤的蝴蝶，可報告予香港斑蝶研究團隊報告。