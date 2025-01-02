段祟智1.7卸任中大校長一職　將專注幹細胞及再生醫學研究

被議員批評處理反修例示威表現差，以及令校政管理混亂的中文大學校長段崇智去年提出請辭，並將於下周二(7日)卸任。段崇智今日(2日)在中大網站回顧在任7年的光陰，指最難忘在新冠疫情間帶領全校抗疫，提及在疫情最嚴峻時期，他每周開三次緊急會議，討論如何應付疫情最新發展，各部門緊密合作，搜購防疫物資，並在偌大的校園每個角落清潔消毒。教學上，中大亦在疫情初期迅速推出網課，在情況紓緩後逐漸改行混合教學模式。

段崇智亦提及未來去向，他表示在最近獲任命為環太平洋大學聯盟(APRU)大使，將致力促進全球高等教育的發展，並加強環太平洋地區的研究合作，並將繼續專注於幹細胞及再生醫學的研究，目前正在進行兩個項目，其中一個是有關脊椎神經的研究，以及一個是關於疼痛控制的項目。

他又指在出任中大校長期間，同時擔任利國偉利易海倫組織工程學及再生醫學教授，並一直兼顧科研工作、發表論文、擔任期刊編輯、指導六名博士生等，卸任後將繼續進行這些工作，以掌握學界最新情況；並會放學術休假，到外地訪問，探索新項目和意念。