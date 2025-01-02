流感急速升溫　衞生防護中心：未來一兩周踏入流感季節　

流感正在社區加速傳播，衞生防護中心今日(2日)公布最新監測數據（截至2024年12月28日），指近兩星期呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比由1.35%升至3.5%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率則由0.08（每一萬人有0.08宗入院個案）升至0.23，兩個指標皆呈顯著上升。中心預警，本港可能在未來一至兩周將踏入流感季節，呼籲市民提高警覺和加強個人保護措施。

衞生防護中心指出，上述兩個重要的流感指標基線水平分別為4.94%和0.27（每一萬人入院個案），超越基線水平則表示香港已踏入流感季節。

中心發言人特別談到去年流感重症個案的研究，指去年1月至7月流感季節期間本港錄得31宗兒童流感相關的重症及死亡個案，中心進一步研究個案與接種流感疫苗的關係後，發現年齡介乎6個月至17歲的兒童中，未接種該季疫苗而其後感染流感並出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的約3.2倍；2至5歲群組中，未接種流感疫苗的相關比率更是已接種疫苗兒童的約6.4倍。然而，截至上周日(2024年12月29日)，6個月至未滿2歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為16.9%。較其他年齡組群兒童的接種率為低。

中心強調，由於現時歐洲、北美洲和亞洲部分地區（包括內地、日本、韓國等）的流感活躍程度亦顯著上升，中心特別提醒準備在農曆新年假期有意外遊的市民，出發前留意目的地的流感情況，做好個人保護措施。