南韓空難敲響安全警鐘　業界教你自保幾大招數

南韓濟州航空179人死亡嚴重空難，至今仍有眾多謎團未解，再次敲響飛行安全的警鐘。有專家指這次意外其中一個不尋常的地方，是一般如果飛機發生發動機故障，航機都會先在上空繞一圈，但今次航機卻是直接降落跑道。關於事故原因，有各種各樣的推測，有人質疑飛機當時為甚麼不降落水面、為甚麼沒有消防人員在現場待命等等，亦有報道指客機在墜毀前48小時內，先後在8個機場執飛13次，質疑維護檢查時間是否足夠。《東呼即應》邀請專家分析種種疑團，亦有業界講解自保招數，包括留意飛機求生知識，逃生時切勿攜帶行李等。

香港專業飛行員協會主席張敬龍表示，當時空中管制員通知有雀鳥要小心一點，然而幾秒後就出現鳥擊。一般情況下飛機會在跑道旁邊一直下降，大概會用5至10分鐘檢查飛機有否儀器損壞，讓機師有時間處理。但肇事航機卻沒有180度盤旋，沒有進行清單檢查，便立刻落地。原本飛機做到漂亮落地，但降落後不夠時間或跑道長度去減速，加上跑道尾端有石屎牆，最終造成相撞發生爆炸。

全球每年約有1.3萬宗鳥擊意外報道，普遍不算很嚴重，但若雀鳥比較大，飛進引擎後就會令發動機故障，遇到此情況就會緊急迫降。張續指，但這次意外的不尋常之處，除了無完成緊急檢查清單就緊急降落外，飛機降落時亦沒有落「襟翼」及起落架，而波音737客機就算所有系統壞了，都可以手動用地心吸力放下車輪，認為今次飛機師急於將飛機迫降及沒有降下起落架的疑點非常大。

對於有聲音指失事航班機長若選擇降落海面，或可減輕傷亡。但張敬龍認為，此舉反而會增加乘客逃生難度。因涉事的海域附近風高浪大，要考驗機師的技術，加上南韓冬天天氣非常寒冷，即使平安地降落海面，乘客要離開飛機，有機會像鐵達尼號慘劇，乘客或會凍死或遇溺，所以一般都會建議在跑道上降落，並不會迫降海面。

其實每架飛機出動之前都有飛機工程師檢查，每10天、甚至飛了一定的飛行時數後，或者一定的起飛降落後都要去檢查，進行「小修」和「大修」。所有飛機的檢查及認證，都要經民航局或民航處批核，但有數據可以看到聖誕前夕或年尾往往特別多空難，因為很短時間內有很多飛機出動，就像內地春運，所以營運壓力非常大。張稱，今次南韓的失事航機有很多因素未看，例如航班半夜在南韓出發飛抵泰國，隨即飛回南韓，要看人為因素，例如機師和副機長有沒有足夠作息、這周出勤是否頻密，所以有很多不同因素可以導致意外。

前空姐Tracy表示，在每次航班起飛前，一定要向乘客講解逃生和安全指引，並會在每一個乘客的電視機播放安全示範，或由空姐做示範，但不少乘客都不會看。她又指，如果聽從安全指引，能大大幫助整個撤離過程，所以大家遇到這些情況時千萬不要緊張。

她提醒，遇到危急情況不要拿行李，因為當每個人都跟着拿，機艙走廊通道就會堵塞。而逃生梯是充氣的，當逃生時拿着行李篋，有機會弄破逃生梯，導致那道逃生門不能再使用，而一架飛機就只有八道或十道門，少了一道門就像「鐵達尼號」突然間沒了救生艇，少一條梯可能要用多一倍時間逃生，所以不拿行李是可以走得更快。