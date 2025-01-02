消委會公開招聘總幹事　月薪達27.3萬　需15年高管經驗

消費者委員會上月招聘總幹事，並將月薪加至近27.3萬港元，屬D4首長級公務員的水平，另設每月現金津貼和合約結束酬金，合約為期兩年半，應徵者需有最少15年消費者相關非牟利機構的高層管理經驗，亦要有領導能力及相關經驗。該會表示，是次調整反映該職位的職責強化，以及出任總幹事的所需要求，以更好配合消委會未來的工作和發展。

消委會上月在官網發布招聘總幹事的公告，列明申請人要有大學或更高的資歷，領導能力及相關經驗，並在消費者相關非營利組織或領域，擁有最少15年高階管理經驗，以及良好的紀錄。招聘條件又提到，總幹事需駕馭複雜的政治、社會和經濟環境，並有效率地與不同文化背景的人士，以及國際和內地組織合作。

總幹事以合約形式聘請，為期兩年半，月薪272,745港元，薪酬屬於D4首長級公務員(即約25萬至27萬港元)，並跟隨公務員每年的薪酬調整，再加上每月現金津貼和合約結束酬金。

消委會回應指，隨着科技日新月異，消費環境和模式急速變化，消委會的工作亦日趨多元化，以保障消費者權益。而總幹事一職負責領導消委會的工作和日常營運，是次調整反映該職位的職責強化，以及出任該職的所需要求，以更好配合消委會未來的工作和發展。該會正就總幹事一職根據既定程序作公開招聘，截止申請日期為本月15日。

翻查資料，現任消委會總幹事黃鳳嫺已任職逾12年，她最初由商業機構轉職至旅發局，最後擔任會議展覽及遊輪業務總經理，再在2012年11月16日轉職至消委會，接替上任總幹事劉燕卿。