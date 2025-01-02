內地漢借50萬元賭博　因落注問題起爭執　5貴利當場被捕

內地男子早前在澳門賭場輸清賭本後，被一夥「貴利」搭訕並借得賭資繼續「搏殺」，期間事主懷疑與對方因下注注碼問題起爭執，於是報案。澳門執法部門今日(2日)表示，當日拘捕5名男女，據了解，事主曾向其中1人借50萬港元籌碼，賭博期間合共被抽取5萬港元利息，涉案5人被控為賭博的不法借貸，移交澳門檢察院跟進。

4名被捕男子分別姓高、姓熊、姓梁及姓徐，年齡介乎29至53歲，報稱商人、記者、無業及餐廳服務員；另一名被捕女子則姓張，32歲，內地居民，無業。案情指，內地男事主上周五(2024年12月27日)晚上10時許，被其中2名疑犯搭訕，對方聲稱可以借錢。

至翌日中午12時許，事主輸清賭本後與當中一人聯絡，並到對方在路氹租住的酒店房間討論借款事宜，經協商後事主同意簽署48.5萬元人民幣借據及每局勝出抽取注碼25%作為利息，向對方借取50萬港元賭博。

事主借錢後與5名疑犯到路氹一間娛樂場賭博，並由其中1名疑犯負責下注，而另外4人則在旁陪同及抽息。直至當日下午時分，事主因下注金額問題與對方發生爭執，其餘4人四散逃去，事主隨即向娛樂場求助，保安人員分別截獲4名疑犯並報案。