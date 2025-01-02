涉瞞債務呃遮仔會貸款　男警被控3罪明日提堂

一名男警務人員涉嫌於2019年4月至2021年5月期間，向警察儲蓄互助社(俗稱「遮仔會)申請貸款時隱瞞財務狀況，他涉嫌欺詐，於去年12月23日在大埔區被捕，並已被停職。執法部門經進一步調查及諮詢法律意見後，被捕男子於上周一(2024年12月23日)被控兩項「詐騙」罪及一項「企圖詐騙」罪，將於明日(1月3日)在粉嶺裁判法院提堂。執法部門表示非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

警員涉呃「遮仔會」貸款的事件時有發生。一名時任警員涉嫌隱瞞50萬港元欠款，詐騙「遮仔會」貸款5.7萬港元，遭廉政公署控告一項欺詐罪，案件於去年11月29日提堂。47歲被告馬偉昌，控罪書上報稱無業。他被控於2019年7月3日至2019年7月10日期間（包括首尾兩日），在香港，藉作欺騙，即向香港警察儲蓄互助社訛稱在該儲蓄互助社私人貸款申請書所載的內容及資料均為完整及正確，並且意圖詐騙而誘使該儲蓄互助社職員作出作為或一連串作為，即向被告批出一筆57,060港元的貸款，而導致被告獲得利益，或該儲蓄互助社蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。