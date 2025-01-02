台大學試卷印簡體字　副教授名片現「中國台灣」字樣

台灣高雄科技大學近日傳出考試卷竟採用簡體字，還有副教授的名片也直接印上「中國台灣省」字樣。民進黨立委許智傑批評事件「太離譜」，教育部應該要求校方徹底檢討，避免類似文化認知的案例再發生。

高雄科技大學有學生近日將印上簡體字的期末考試卷上傳至社交網Threads。校方回應稱，經查簡體字考試卷是水產養殖系「動物組織學」期末試卷，目前境內無「動物組織學」繁體中文版教科書，授課老師是統整英文、中文及產業食物內容等版本的教材資料作為上課素材，但教師一時不察，直接引用大陸教科書內練習試題作為試卷。校方又表示，這門課程原授課教師正進行學期教授休假，因此外聘兼任教師授課，校方會再針對老師，包括外聘老師授課及評量方式檢視。

另有網上又流傳印有「化材系系友會會長陳俊六」的名片，內容顯示其銜頭除化材系系友會會長外，也列出高雄科技大學兼任副教授等。而名片上卻以簡體字印上「通訊處：中國台灣省高雄市」等字樣。校方稱，針對校友自行印製名片，屬個人意願行為，應持中立立場，尊重個人言論自由行為。民進黨立委賴瑞隆卻表示，雖然大學獨立自主，尊重學校自治，但關係到地區認同，教育部應盡速查辦，校方也應該查明，倘若屬實，應審慎思考適任與否。