海關推認可經濟營運商資格認證　達成互認國家增至16個

本港作為亞太區的主要國際貿易中心、國際航運中心及國際航空樞紐，對外商品貿易量對本港經濟發展至關重要。海關關長陳子達關注促進便利商貿和通關，會帶領海關積極深化各項便利營商的措施，包括優化通關程序，拓展「跨境一鎖計劃」，以及積極推展「香港認可經濟營運商計劃」等。在貨物清關方面，海關要做到「放得開、通得快」，推動本港在粵港澳大灣區物流鏈擔當關鍵角色，持續發揮香港在物流樞紐的優勢。

陳子達指出，為便利本地公司清關，海關推展「香港認可經濟營運商計劃」，香港已經與十六個經濟體簽訂互認安排，包括中國內地、新加坡、日本、澳洲、加拿大和南非等，香港的「認可經濟營運商」可在相經濟體享有優先清關及減少查驗的便利。

為進一步加強內地與香港的清關便利措施，兩地海關採用「跨境一鎖計劃」配合海關利用電子預報貨物資料，並透過應用電子鎖和全球定位系統技術，監察在多模式聯運轉運貨物便利計劃下的登記車輛在境內的轉運貨物。他續稱，透過與內地海關的跨境快速通關對接，以「跨境一鎖，分段監管」為原則，減少同一批貨物被兩地海關重複檢查的機會，加快物流作業，共有91個清關點，當中包括廣東省的67個、湖南省的4個、福建省的3個、澳門的4個及香港的13個，合共超過1,000條路線給業界選擇。