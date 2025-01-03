日本藥妝店松本清積極部署　冀每年在港增4至6間新店

海外企業積極擴張本地業務。日本最大的連鎖藥妝店品牌松本清（Matsumoto Kiyoshi）來港開業兩年多，截至2024年底，該企在港共有12間分店，共聘請200多名全職員工、並有近100名兼職員工。該企香港董事長林保範（Yasunori Hayashi）形容，香港市場為該企全球擴張過程中不能錯過的戰略商業地點，又指目前香港業務發展進度良好，並預告目標以每年開設4至6間的速度擴張。

林保範表示，松本清在香港的核心營銷策略與日本當地沒有太大差異，不過，他認為港人的購物趨勢有別於其他市場，例如對新鮮事物的興趣及熱度消退得特別快，因此公司要緊貼潮流，保持客人對產品的新鮮度至關重要，尤其是讓客戶記住品牌與日本產品的關係。

面對本地傳統藥妝品牌的競爭，林保範坦言，在目前情況下，在店舖數量上難與本地大型連鎖品牌構成競爭，但該企的優勢在於銷售人員以及產品，例如員工入職前須經過專業訓練，包括日式接待客人的方式及禮貌，以確保良好的服務體驗，同時，店內大部份出售的產品及自家品牌產品均為日本進口，相信憑藉相關優勢，松本清能在競爭中取勝。

林保範稱，當松本清登陸香港市場的時間，正值新冠疫情爆發，形容為「前所未見的情況」，香港的零售市道及港人的消費習慣產生巨變；近年港人北上消費成風，有一定程度上影響本地零售市場；但他相信，可以通過保持敏銳的觸覺在營銷上進行微調及變化，便能為零售市場作出貢獻。

展望未來，林保範指，該企一向關注香港市場情況，以及數據分析進行新店的選址，定下目標每年開設4到6間店者舖，又指若發現理想選址，則不排除開設更多分店。他提到，本港亦面對與日本類似的人口高齡化問題，因此招聘員工較以往困難，但仍會因應新店數目而招募更多人手。

他同時感謝投資推廣署於公司在港籌備開業時提供協助，包括與相關政府部門牽線溝通，提供必要的開業信息，並與不同的持份者建立聯繫。同時，該署亦有定期舉辦行業間的聯誼會，為不同企業提供溝通橋樑。

松本清在香港亦有應用由香港貨品編碼協會（GS1 HK）的通商易（ezTRADE）商業對商業的電子商貿平台，透過無紙化的方式提升貿易夥伴的溝通效率。林保範指，ezTRADE平台對提高他們的營運效率貢獻良多，能夠將該企的訂單數據與數百個供應商對接，進行貨物交付和檢查，及對賬後付款；現階段，已與多個主要供應商使用ezTRADE平台。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽表示，港府及業界均積極推動貿易數碼化及可持續發展，目前ezTRADE是一個「數碼貿易社群平台（Community Platform）」，每年處理的電子數據交易文件約2,400萬份。平台能讓零售商與供應商能夠以無紙化、數碼化的方式傳送「訂單到帳單」周期的大量文件，節省成本之餘減少人為錯誤，及時補貨、送貨、對帳，提升效率和數據準確度；現時本港多間主要零售商包括超市、個人護理、醫藥美妝等連鎖店、快餐店以及其供應商均為ezTRADE用家，於平台完成貿易數據傳輸，實現數碼化。