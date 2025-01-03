民眾黨將就再收押柯文哲提抗告　支持者集結聲援

台灣台北前市長、前民眾黨主席柯文哲涉捲入京華城弊案等，早前與同案另外3名被告獲准保釋，台北地方法院周四（2日）晚第三度召開羈押庭，裁定4人再次收押禁見3個月，春節恐無法回家過。民眾黨代理主席黃國昌旁聽羈押庭後痛批，檢察官所用的是惡質伎倆，將委由辯護團隊提出抗告。民眾黨則發聲明稱痛心至極，並嚴正呼籲賴清德停止用司法公器對付政敵。

台媒周五（3日）報道，在高等法院提出的串滅證7大理由中，其中檢方提出柯文哲曾與威京集團的人通訊談及京華城案，稱「我現在都不敢跟小沈（威京集團主席沈慶京）聯絡，搞不清楚為甚麼這一陣子藍綠兩黨都很認真打我」。沈慶京周三（1日）透過其他人表示要把過去一些莫名其妙的短訊刪除，以免造成柯文哲的煩惱，柯文哲回覆稱「先將簡訊刪光」，成為說服合議庭繼續羈押的原因之一。柯文哲與前台北前副市長彭振聲企圖勾串以「共識決」來解釋京華城容積率，也是羈押的重要關鍵。

柯文哲等4人周五凌晨移至台北看守所羈押，他們入所後接受安全檢查，並分別配住不同舍房，由於沈慶京身體狀況不佳，看守所會持續注意並提供所需醫療資源。大批柯文哲支持者周四起在法院和看守所外集結聲援，高呼柯文哲「一天不出來我們就不走」。此外，一天內3,000多人線上申請入民眾黨，該黨已宣布成立司法正義工作小組聲援柯文哲。另有不少網民則湧入賴清德的社交平台帳號表示憤怒，直言政治清算太明顯，民意會反撲。