東九綠色集運系統隧道走線擬左移　研設藍田北站令數萬居民受惠

政府繼續推展東九龍及啟德智慧綠色集體運輸系統項目，東九龍系統目標爭取2026年招標，2027年批出合約。運輸及物流局局長陳美寶接受傳媒訪問表示，去年接獲多份意向書，最新的可行性研究結果顯示，由藍田往油塘需開山劈石，開通一條隧道，路線較複雜，成本昂貴，部分藍田居民亦難以受惠，只要將隧道走線略為左移，靠近藍田北，則德田邨、興田邨和藍田邨約數萬名居民都受惠，附近設立的車站暫定名為藍田北站，稍後會跟地區人士和關注團體解說。

另外，運輸署去年批出5個的士車隊牌照，首隊車隊最快今年3月投入服務，陳期望日後可以陸續擴展至全部18,000輛的士。對於業界期望政府為加裝車廂閉路電視系統提供補貼，陳指，不少的士已自行加裝了閉路電視，政府不會指定採用同一式樣，市面款式五花八門，價錢具競爭性，未必需要政府動用公帑補貼。至於網約車的規管，已經指示運輸署展開實地調查，收集市民意見，並已委託交通諮詢委員會成立小組，安排下月與不同網約平台營辦商會面。