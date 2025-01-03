消息指社工謝世傑涉騙長生津被捕　早前曾申覆核新田科技城環評

守護大嶼聯盟召集人、社工謝世傑正入稟高等法院，申請司法覆核新田/落馬洲發展樞紐環評報告，但法援署一直因謝世傑經濟狀況問題而未批出法律援助。東網收到獨家消息指，謝世傑涉嫌騙取長者生活津貼而被捕。東網正向相關部門查詢。

謝世傑早前就環保署有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環評報告而入稟，指該環評報告有違環評條例、程序公義以及技術備忘錄等法定要求，要求推翻環保署的決定。案件已排期於2025年6月9日進行共5天的審訊。他亦就該案申請法援，但法援署的代表日前於高院向法官解釋，因坊間有人質疑謝世傑的經濟狀況，故需再三覆核，預計將於2個星期內有結果。法官則指，署方若不批出法援申請，須向法庭去信解釋。

他早前亦在社工註冊局改組後，被剔出該局社工紀律委員會備選委員名單，其後他去信申訴專員公署投訴，認為涉違法及違反程序公義。至於公共福利金計劃下的長者生活津貼，旨在為本港65歲或以上有經濟需要的長者每月提供特別津貼，以補助他們的生活開支。 長者生活津貼現時每月金額為4,195港元。