據指港鐵現金流未能應付　新鐵路逾千億元投資　研發債或物業融資

消息人士指，港鐵正陸續開展多個大型新鐵路項目，涉及的投資額逾1,000億港元，惟近期土地招標不理想，港鐵現金收入未能應付龐大投資計劃。消息人士指，港鐵正研究發行債券、出售或抵押旗下商場或其他物業融資。有議員認為做法不可行，建議政府與港鐵研究公私營合作模式發展新鐵路，由政府負擔70%土木工程成本。

消息人士表示，港鐵2023至2027年已投入650億港元更新及保養鐵路資產；2027至2034年落成的新鐵路線，包括洪水橋站項目、屯門南延線、小濠灣站項目、東涌線延線，以及東鐵線古洞站，預計相關投資額達1,000億港元，即涉逾1,600億港元。若加入研究中的北環線及南港島線西段，新鐵路投資額或達逾2,000億港元。

然而，因近期土地招標成績不理想，港鐵現金收入未能應付龐大的投資計劃。消息人士透露，港鐵正研究多種融資方案，例如在保留商場控制權下造按揭，或發出長30年的債券等，甚至將商場斬件出售，但在目前經濟欠佳環境下，相關做法難獲理想價錢，亦不排除推出「組合拳」融資方案。

議員田北辰認為，新鐵路項目應以公私營合作的模式發展，土木相關工程由政府負責，機電相關部分則由港鐵負責，土木與機電工程開支比例一般為7：3。他預料，港鐵未來工程開支將超過3,000億港元，其中2,100億港元由政府負擔，其餘900億港元由港鐵承擔。他提到，政府雖面臨財赤，但擁有數萬億元外匯儲備，具備舉債能力。他建議，政府可透過工務工程推展土木工程，以節省審批流程和時間，降低開支；而港鐵則不應在當前經濟環境下出售商場資產換取現金流，應專注可持續的融資方案。