擬下調大欖隧道收費　議員憂使用率過高「整爆條路」

為配合北部都會區發展，政府計劃今年5月30日後接收大欖隧道，並為推行「易通行」的管理和營運提供法律基礎，以及訂定隧道的新收費。運輸及物流局局長陳美寶表示，已參考早前立法會交通事務委員會決定使用「分時段收費」模式，務求做到交通管理及「用者自付、收回成本」。有議員認為收費仍對應使用率，擔心以「用者自付、收回成本」作方針或令使用率過高，會得不償失。

立法會《2024年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》委員會召開會議，陳美寶表示，新方案會盡量縮短繁忙時段，只佔全日的少於18%，比3條過海隧道短1小時，她表示私家車隧道費會由目前的58港元減至介乎18至45港元，周末及公眾假期私家車會劃一收費18港元；貨車及巴士等商用車會劃一收費73港元，指減幅介乎33至80%，期望吸引更多「搵食車」使用大欖隧道。另外，她表示的是亦會全日劃一收費28港元。

自稱是「屯門人」的議員劉智鵬擔心，未來隧道費減低可能會導致使用量增加，指出「因為唔比錢（下調收費）而整爆咗條路係得不償失」。他又指出現時全港發展隧道電子收費，可考慮加入更多「花款」，例如在手機應用程式按照乘客人數調整收費。他又擔心著重分流屯門公路車流時，或令大欖隧道車流「出問題」，期望當局有時間表檢視場景研究和真實的情況。

陳美寶同意「用者自付、收回成本」的前提是「交通管理」，指出需要考慮大欖隧道的功能、使用率，及未來人口車流增長。她明白市民期望政府「減多少少（隧道費）」，但同時需要確保隧道功能。她說該處雙向車流增長由2014年的平均每日29萬架次上升至2023年的36萬架次，預料隨着經濟及人口增長會再增加，政府的運輸模型已經計算相關因素。

她預計2026年隧道剩餘容量約為15%，「仲有一啲空間」，以預防不時之需。她表示政府每日都會檢視情況，待半年至9個月車流穩定後才有初步統計數字。她又表示運輸署亦正在研究「車輛共乘」政策，會考慮議員意見。