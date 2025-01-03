調查指7成4家務助理有工作勞損　工會倡擴大工傷保障及加薪

農曆新年將至，不少家庭都會大掃除。港九勞工社團聯會與家庭服務從業員協會於去年10月開始進行「2025年家務助理薪酬期望問卷調查」，訪問家務助理對大掃除、來年薪酬及工作保障的期望，該會今日（3日）發布調查結果，指八成受訪者認為時薪有合理調升空間。團體建議今年家務助理時薪加幅應不少於5%，而大掃除期間的建議時薪則應不少於170港元。

調查亦了解了從業者的職業健康，發現近74%受訪者有工作勞損，其中下背、腰部、膝關節等為重災區，其次為肩膀、肩胛、手腕等，正為職安局指引中，有關家務助理一職常見危害。有七成受訪者認為目前對家務助理的工作勞損及工傷保障不足。

團體認為，政府需盡快擴大職業病保障範圍，同時加強監管及宣傳，確保僱主購買工作保險，並讓僱、傭雙方於平台即時查閱保單內容，保障雙方權益。另外，早前有疑似內地清潔公司招攬內地人來港進行「大掃除」等清潔工作。港九勞工社團聯會主席、議員林振昇就表示，不排除當中有部分人是非法在港工作，除了構成風險外，更會影響本地家務助理飯碗，希望政府加強打擊。