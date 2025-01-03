涉警察學院及元朗警署性侵3人　公務員被控非禮及襲擊　4.3開審

元朗警署及香港警察學院懷疑發生非禮案。一名報稱是公務員的男子，涉嫌在2023年至2024年期間，在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後性侵3人，被控兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，案件今（3日）在粉嶺法院再訊。被告否認3罪，排期4月3日開審，預計審期3日，被告續准保釋。

38歲被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。控方指會傳召8名證人，有閉路電視片段，但沒有會面紀錄。辯方則稱，除被告外，相信會有兩名辯方證人。控辯雙方同意，審期約需3日。裁判官遂排期4月3日開審，期間續准被告以1.5萬港元保釋。

被告被控兩項非禮罪，控罪指他於2024年9月9日，在元朗青山公路246號元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮另一人，即X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑海洋公園道18號香港警察學院大操場非禮另一人，即Y。被告另面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

案件編號：FLCC2440/2024