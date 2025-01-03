葵涌撞鐵騎士致其終身坐輪椅　的士司機危駕囚14個月兼停牌兩年

一名的士司機前年在葵涌駕駛時，從後撞向紅燈停車的南亞裔電單車司機，事後沒有停車，繼續駛走。事主受傷，終身需輪椅代步。涉案的士司機今（3日）在區院承認危駕等3罪。法官指，案發後被告駛離現場，逾20分鐘後才折返，事件令事主不可能正常生活，終判被告入獄14個月、停牌兩年及罰款2000港元，另須自費修讀駕駛改進課程。

現年72歲被告陳錦全，今日承認3罪，包括危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、發生意外以致他人身體受傷後沒有停車、使用汽車而其配件沒有保持良好及有效的工作運作。他承認於2023年9月28日，在葵涌大白田街FA4420號燈柱附近，危險駕駛一輛的士，引致KHAN Sajid身體受嚴重傷害；同日有意外發生而沒有停車；以及使用之的士轉向齒輪箱右邊托架螺栓鬆動。

案情指，事主KHAN Sajid 是外賣員。2023年9月28日下午約3時，事主在案發地點紅燈前停下電單車後，被告駕駛的士駛至，沒有停車，從後撞向電單車，事主失平衡跌倒在行車路，被告則繼續將的士駛走。事主事後由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治療，終身須以輪椅代步，或在拐杖協助下緩步而行。

案件編號：DCCC 481/2024