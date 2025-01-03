啟德體育園主場周日首測試　舉行大專七人欖球賽

可容納5萬名觀眾的啟德體育園主場館下周日(5日)舉行大專7人欖球賽，為場館首場測試賽。當日將有17支來自香港大專聯賽男女子7人欖球隊在主場館上演17場比賽。當局預計將有約1萬名獲邀觀眾入場。場館草地大致已鋪好，座位將有冷氣提供，而館內酒吧將是全亞洲運動場館內最長的運動酒吧。

啟德體育園今日(3日)邀請傳媒預覽主場館，主場館可容納5萬人，有不同顏色的座位，包括橙色、紅色及藍色；亦設有梳化座的貴賓席及輪椅人士的位置。部分座位下或背後有冷氣出風口，大熱天時亦能為觀眾消消暑。啟德體育園總監鄧竟成指，場館設150米長的開合式上蓋天幕，可防風、防雨、防噪音。但開合與否會視乎天氣、活動聲量，以及製作需要等，主辦機構亦要事前決定，不能在活動或賽事進行期間開合。

場館另有玻璃幕牆，方便觀眾欣賞維港景色。而草地大致已鋪好，剩餘小量位置仍待工作人員執修。現場所見，草地上層鋪上真草，下層則舖人造草，場中亦架設11台曬草燈。而主場館2樓酒吧合共長約90米，模仿昔日啟德機場跳字顯示牌的布置，將是全亞洲運動場館內最長的運動酒吧；場內30間小食設施看似已準備就緒，相關飲品機及儀器已經設置好。至於供運動員使用的更衣室設沐浴間；物理治療室亦已擺放治療床。

大專7人欖球賽下周日預計由早上11時15分開始比賽，至傍晚6時半結束，觀眾可於早上10時開始入場。賽事不設現場售票，門票已透過主辦單位和不同團體分發，亦不設劃位。體育專員蔡健斌表示，持票觀眾可多次進出場館，觀眾入場前須接受安檢，不可以攜帶水樽及長雨傘，有需要人士可使用場內飲水機和紙杯。當日將開放3個出入口，持票觀眾可用F閘口入場，在2樓的看台自選位置觀賞賽事，離場則主要使用G閘口。

蔡健斌續指，當日主場館不設泊車位，亦沒有安排特別巴士服務，建議市民經港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口，步行約10分鐘前往主場館；乘坐的士的觀眾則可使用宋皇臺道上落客區設施。運輸署首席運輸主任尹柏恩提到，特別巴士路線服務與否視乎活動性質、觀眾人數，以及舉辦的時間和日子而決定，署方預期港鐵能夠應付今次測試的載客需求。