警司陸振中襲同袍案　被告女下屬車外觸碰波棍　法官斥說法離譜

時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（3日）在區院續審，陸振中續自辯，並接受控方盤問。被告供稱晚宴後其下屬「飲咗酒有啲失常」，女下屬在車外伸手觸碰車輛波棍，遭法官斥說法離譜，「長臂猿都唔得！」

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮X。另在7月飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

就着7月15日飯局後發生的事，被告提及，X曾在車外伸手觸碰車輛波棍，阻止他離開。法官隨即打斷，稱被告說法「離譜」，形容被告所講「長臂猿都唔得」，「你講啲嘢要有人信先得㗎！」被告另指，當日下屬蔡文浩、賴文顯及X「飲咗酒有啲失常」，3人曾經襲擊他。被告承認，事後曾經傳訊息給蔡文浩道歉。控方指，這是因為被告之前曾咬蔡的手指，並希望緩和對蔡所造成的身體傷害，故「扮關心」蔡文浩。被告否認說法。

被告在盤問下承認，自己因本案被停職後，才於7月21日前往仁濟醫院照X光。控方質疑，被告作為具經驗的警察，必然知道傷人案發生後，要盡快求診驗傷，以便保留證據，而有關驗傷報告日後或會成為法庭證據。被告承認應盡快驗傷，但當時未覺得有需要，認為3名下屬的作為是受酒精影響，或只屬內部問題。

案件編號：DCCC 137/2023