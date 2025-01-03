港珠澳大橋半馬1.5舉行　明午起分階段封路　穿梭巴士續運作

第2屆港珠澳大橋半馬拉松將在周日(5日)舉行，將有8,000人參加，起點設於港珠澳大橋香港口岸，而明日(4日)下午4時起，大橋將分3個階段封路，直到周日下午約4時30分解封，配合舉行港珠澳半馬賽事。

賽道以大橋香港口岸作起點，沿經港珠澳大橋香港連接路，再折返至香港口岸終點。賽程約21公里，分為挑戰組及非挑戰組，選手須於今明兩日(3、4日)內到九龍公園領取選手包。因應去年被指流動廁所及加水站不足，大會稱今次流動廁所倍增，包括起點、終點70個，賽道則有130個，又說會用膠墊封起大橋的伸縮接駁位，改善橋面罅隙大的問題。

而港珠澳大橋在賽事前後會封路。其中，第1階段封路(明日下午4時至同日晚上約11時)下，港珠澳大橋香港連接路(往香港方向)的左線及中線將封閉，前往香港的車輛須使用路段的右線。

第2階段封路則在明晚約11時至周日下午約2時進行，期間港珠澳大橋香港連接路(往珠海及澳門方向)的全部行車線、香港連接路(往香港方向)的中線；及來往䃟石灣掉頭處的支路會封閉。屆時香港連接路會實施雙線雙程行車，前往珠海及澳門車輛在有關路段須改行原本往香港方向的路面。

至於，由周日下午約2時至同日下午約4時30分的第3階段封路，港珠澳大橋香港連接路(往香港方向)的左線及中線會封閉，前往香港的車輛須使用相關路段的右線。而港珠澳大橋香港口岸貨車出境通關廣場後的一段貨車出境通道將由明晚上約9時至年周日下午約3時臨時封閉。

因應賽事舉行，港鐵機場快綫會在周日凌晨提供3班特別班次，分別在上午5時15分、上午5時25分及上午5時35分由香港站開出，多條機場巴士線會在亞博館外增設巴士站。另外，港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)、跨境巴士等在賽事期間維持服務，但行車路線將依照現場實施的臨時交通安排而作出調整。