橫琴口岸去年客流逾2280萬人次　與車流同創新高

據廣東省珠海市橫琴邊檢站統計，去年全年經橫琴口岸出入境客流逾2,280萬人次，車流約240萬輛次，同比分別增長36%和24%，均創橫琴口岸成立以來新高。

去年3月，橫琴邊檢啟用的新車道全部採用全國首創的車輛聯合一站式查驗系統，將原先的「兩地兩檢」查驗手續簡化為一次排隊，集中採集，聯動放行，車均通關時間縮短至100秒，車輛整體通關效率提升40%。去年來經橫琴口岸通關的澳門單牌車已超158萬輛次，佔年度車流總量的66%。同年5月，國家移民管理局頒布便民利企出入境管理若干政策措施，包括為參加琴澳旅行團的內地居民簽發專門團隊旅遊簽注，團員7日內可以團進團出方式經橫琴口岸多次往返。橫琴邊檢站同年10月推動橫琴口岸合作快捷通道，擴大通行人員範圍至部分符合條件外國旅客。

據統計，去年橫琴口岸單日客流先後5次突破歷史新高，其中最高單日客流超10.3萬人次。本月1日起，橫琴赴澳門旅遊一簽多行政策正式落地實施，符合條件的橫琴戶籍居民和橫琴居住證持有人約5萬，預計新一年橫琴口岸客流將進一步攀升，尤其是在節假日。

廣東省人民政府橫琴粵澳深度合作區工作辦公室、橫琴粵澳深度合作區執行委員會周四（2日）聯合發布通告，要求規範使用「橫琴粵澳深度合作區」和「廣東省橫琴粵澳深度合作區」的名稱。當局不再使用「珠海市橫琴粵澳深度合作區」、「珠海市橫琴」、「珠海市香洲區橫琴鎮」、「珠海市橫琴新區」等字樣，但已核發的證照在有效期內可正常使用，不強制要求變更。