港府料今年旅客超去年可逾4500萬人次　倡啟德體育旅遊設施互配合

啟德體育園陸續舉行測試賽等活動，將會舉行逾萬人的演唱會。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，啟德體育園將成為香港新地標之一，可與啟德郵輪碼頭配合發展，旅客落船看表演後便可回船上休息。她又說將來會因應大型活動的性質等，與內地部門商討延長通關的安排，但重點仍希望吸引內地旅客留港過夜消費。羅又預計今年訪港旅客不會少於4,500萬人次。

縱使羅湖口岸在跨年倒數煙花後延長通關至凌晨兩時半，但仍有旅客未趕及過關，需改到其他口岸離港，認為安排不便。羅淑佩在電視節目上，回應內地旅客在體育園看完演唱會後過關安排時，提到需要視乎活動性質「因事制宜」，與內地商討延長通關時間等安排。

不過羅淑佩指出，7人欖球賽一般在傍晚已完成比賽，或毋須延長通關，反而希望旅客留在香港吃飯及過夜，參與盛事外亦體驗香港，相信部分演唱會主辦單位會調節開場及散場的時間。她又指，啟德體育園測試賽可令當局因應人流安排及交通配套等做好預案。

羅提到，啟德體育園及啟德郵輪碼頭可互相配合，舉例吸引更多旅客經郵輪碼頭落船，到體育園參與大型活動，晚上活動完結後再上船休息，形容行程「相當好及舒適」。她又相信體育園有不同大小的場館，方便演藝界因應需要及預計入場人數訂場，有更多新場地使用。羅淑佩又說，聖誕元旦假期吸引不少內地旅客來港感受節日氣氛，當局亦會宣傳農曆新年系列的活動，預計今年訪港旅客不會少於4,500萬人次，即去年預計的人次水平。