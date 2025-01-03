波蘭南韓美加部分地區爆高致病性禽流感　疫區禽產品禁輸港

食物安全中心今日(3日)宣布，因應波蘭獸醫檢查總署和世界動物衞生組織分別通報，指波蘭部分地區爆發高致病性禽流感，以及南韓、美國和加拿大部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，為保障香港公眾健康，中心即時指示業界暫停相關地區進口禽肉、禽蛋及禽類產品。

有關地區為波蘭瓦爾米亞—馬祖里省的Nowomiejski區和Ostródzki區；南韓京畿道的華城市和金浦市、忠清南道的青陽郡；美國俄亥俄州的Darke縣；及加拿大安大略省的Township of Zorra和Township of South-West Oxford。中心已就事件聯絡波蘭、南韓、美國和加拿大當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據統計處的資料，本港去年首9個月從波蘭進口約3,480公噸冷藏禽肉、從南韓進口約20公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1,552萬隻禽蛋、從美國進口約63,470公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1,720萬隻禽蛋，以及從加拿大進口約370公噸冷藏禽肉。