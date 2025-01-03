下周一起牙科預約增超額抽籤　堵預約者不出現漏洞

衞生署日前推出牙科街症服務網上登記系統（系統），避免長者冒着風雨前往牙科診所「鬥早」排隊取籌，但有高近三成預約者不出現，衞生署今日(3日)宣布，為善用公共資源，下星期一（6日）起，臨時實施超額抽籤，適度增加中籤名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，以填補可能出現的就診空缺。

衞生署發言人說：「系統推出以來，經初步了解，部分被抽中而沒有到診的市民表示因事未能出席或忘記預約，亦有市民表示不知道牙科街症的服務範圍是以提供緊急牙科服務為主。」

下星期一（一月六日）起，完成網上登記而未被抽中的６５歲或以上長者將獲優先列入候補名單。收到電話通知的候補人士會獲安排到其揀選第一意願的診所就診。在抽籤結果公佈當日，衞生署會主動聯絡所有中籤者，確認他們是否收到短訊，並提醒他們翌日的診所地點及應診時間。若得悉有中籤者未能出席翌日的牙科街症服務，衞生署會直接致電聯絡候補名單人士於翌日早上八時三十分到達所選診所登記就診。

此外，在就診當日，所有獲發服務名額的人士必須於早上8時半抵達指定的牙科診所登記。牙科診所人員在核實到診及缺席人數後，如仍有空缺，會在上午9時半開始陸續致電候補名單上的人士，以填補空缺。候補人士需於上午11時半前到達指定診所登記應診。