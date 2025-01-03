西雙版納16個蜘蛛新種　均以周杰倫歌曲命名

華語樂壇天王周杰倫紅遍兩岸三地，由中國科學院主管的科學期刊《動物學研究：多樣性與保育》（Zoological Research: Diversity and Conservation）近日刊登研究論文，顯示16個在雲南西雙版納發現的蜘蛛新種，均以周杰倫歌曲命名。

該研究由中科院動物研究所的李樞強團隊於2006年開啟，論文第一作者是貴州銅仁學院農林工程與規劃學院院長米小其，相關新種蜘蛛包括安靜艾蛛、倒帶艾蛛、龍拳艾蛛、星晴艾蛛、漂移新園蛛、外婆錐頭蛛、擱淺唐園蛛、夜曲王園蛛、彩虹尹園蛛、稻香朱園蛛等。米小其介紹，物種命名要求同一類群內不能重名，要為16個新種蜘蛛命名耗時間，故索性採用歌曲命名，簡單省時。

不少網民紛紛在社交平台留言，有人「隔空喊話」周杰倫稱「你的歌迷已經是科學家」，另有人指該些蜘蛛名字很酷，但也暴露作者的歌單，或是作者一邊聽歌一邊命名。內媒報道，這並非周杰倫作品首次被科學界引用，2020年，一名中科院南京地質古生物研究所碩士研究生也曾為一種5億年前的獨特三葉蟲命名為「范特西蟲」，台灣鹿林天文台發現的小行星257248，亦於2011年被命名為「周杰倫小行星」。