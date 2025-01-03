涉假籌碼騙賭場及賭客共60萬元　3內地男被捕

3名內地男子涉嫌於路氹城某娛樂場及周邊，以兌換及打散方式使用假籌碼。澳門執法部門接獲娛樂場通知後到場拘捕上述3人，起出77個面值1萬港元的假籌碼，扣押1.7萬港元懷疑作案所得，正追查其餘騙款及涉案人士下落。事件中，有關娛樂場、11名賭客及換錢黨合共被騙去60萬港元。

3名被捕內地男子均報稱無業，分別姓郭，33歲；姓涂，30歲；姓林，29歲。3人涉嫌觸犯相當巨額詐騙，涂某並涉觸犯經營為賭博的不法匯兌罪，案件移送檢察院處理。前日(1月1日)晚上10時，澳門執法部門接獲路氹城某娛樂場通知，指一名當值莊荷為客人打散1枚面值1萬港元的籌碼時，發現籌碼異常，經檢查屬於假籌碼，及後該娛樂場內陸續發現另外有賭客分別持有1至11枚不等的同款假籌碼，報稱分別在賭場或周邊兌換所得。

人員到場聯同賭場方人員先後截獲上述3名男子，其均對問話拒絕合作。調查發現，涉案3人與其他在逃人士在案發當日各自入境澳門並先後進入該娛樂場，於當晚8時半開始在娛樂場內及周邊向賭客及換錢黨兌換假籌碼，實施詐騙行為。當中林姓男子以假籌碼混入真籌碼，到娛樂場的帳房兌換，及後被賭場方發現，揭發事件；而涂某則曾經在娛樂場的洗手間內，以假籌碼與賭客兌換人民幣。

行動中，當地執法部門合共起出77個面值1萬港元的假籌碼，扣押1.7萬港元懷疑作案所得。相關娛樂場經點算後證實損失2萬港元，11名被害人合共損失58萬港元。此外，人員表示，該11名被害人當中4人涉嫌在澳門從事非法兌換工作，已另立案跟進。