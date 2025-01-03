熊貓孖寶打鬧玩相撲 盈盈無視續食竹 已可同時湊兩姐弟

港產大熊貓龍鳳胎「暴風式」成長，媽媽「盈盈」最近已經可以同時照顧「家姐」、「細佬」。海洋公園最新片段見到，盈盈大快朵頤吃竹之際，家姐、細佬正逍遙快活，互相擁抱，並發出叫聲，看似正玩相撲，其中細佬背着鏡頭，盈盈期間並未有理會牠們，繼續享受個人時間(me time)吃竹筍。

事實上，盈盈早前已首次同時湊這對熊貓孖寶。相關片段見到，這位媽媽先與家姐親吻，細佬則在飲奶。在細佬叫喊要抱下，盈盈即抱起牠玩耍，而兩姐弟亦非常「癡身」，場面溫馨。公園形容，盈盈照顧牠們時表情淡定，亦不會偏心，「兩個都一樣咁錫」。

公園又提到，最近盈盈開始嘗試同時照顧兩姊弟，細佬背脊被標上紫色記號，方便護理員分辨家姐細佬，記錄牠們的行為，又說記號是以動物安全食用色素製作。

網民紛紛留言指，熊貓孖寶的互動是史上最可愛的摔角，又笑言盈盈很溫婉，見到兩姐弟大打出手亦不會如一般港媽「暴跳如雷」；另有網民說熊貓孖寶「你有你哋打，阿媽有阿媽繼續食」。亦有網民笑言，細佬的紫色標記像「豬肉章」，又問到盈媽第一次同時見到孖寶時有甚麼反應；又有人問道「牠們有否一家四口親子活動」，獲園方回覆「請敬請期待」。